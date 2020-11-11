احدث الأخبار

الأمير خالد الفيصل يدشن بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تعلن عن فرصة استثمارية لبناء مدينة نموذجية لإسكان العمال
منطقة المدينة المنورة
 أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي
منطقة الجوف
 لجنة التعديات بالقريات تزيل تعديات بأكثر من 300 ألف متر مربع
منطقة الجوف
 أمير منطقة نجران يفتتح طريق الحصينية – يدمة
منطقة نجران
 “دُفعت بالخطأ”.. برشلونة يطالب نيمار برد 10 ملايين يورو
أبرز المواد
 قبل الرحيل.. ترامب يجري تغييرات “مريبة” في وزارة الدفاع
أبرز المواد
 إصابات روسيا بكورونا تتجه إلى المليونين
أبرز المواد
 وزير البيئة: إطلاق منصة لتأهيل مستوردي الشعير لضمان عدم تأثر السوق المحلي
أبرز المواد
 بدء مراسم تشييع جثمان صائب عريقات قبل نقله إلى مدينة أريحا
أبرز المواد
 نائب وزير الخارجية وسفير ماليزيا يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين
أبرز المواد
 اليوم.. خادم الحرمين الشريفين يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى
أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يدشن بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار

الأمير خالد الفيصل يدشن بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار

أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تعلن عن فرصة استثمارية لبناء مدينة نموذجية لإسكان العمال

أمانة المدينة المنورة تعلن عن فرصة استثمارية لبناء مدينة نموذجية لإسكان العمال

منطقة المدينة المنورة
أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

منطقة الجوف
لجنة التعديات بالقريات تزيل تعديات بأكثر من 300 ألف متر مربع

لجنة التعديات بالقريات تزيل تعديات بأكثر من 300 ألف متر مربع

منطقة الجوف

بدء مراسم تشييع جثمان صائب عريقات قبل نقله إلى مدينة أريحا

بدء مراسم تشييع جثمان صائب عريقات قبل نقله إلى مدينة أريحا
http://almnatiq.net/?p=920631
المناطق - الرياض

بدأت مراسم تشييع جثمان كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير صائب عريقات قبل نقله إلى مدينة أريحا، إذ تقام مراسم تشييع عسكرية له في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتوفي عريقات أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 65 عاما في مستشفى هداسا الإسرائيلي في القدس متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونقل جثمانه إلى أحد المستشفيات الفلسطينية قرب رام الله، وستنظم له جنازة عسكرية في المقاطعة مقر الرئاسة قبل مواراة جثمانه ظهرا في مدينة أريحا حيث أقام معظم حياته.
وتتزامن مراسم تشييع عريقات مع إحياء الذكرى السادسة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.
ونعت الرئاسة الفلسطينية عريقات معلنة الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين «خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا».
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) إصابة عريقات بفيروس كورونا، وأدخل المستشفى في القدس لاحقاً.
وعانى عريقات المقرب من محمود عباس لسنوات من التليف الرئوي، وخضع في العام 2017 لعملية زرع رئة في أحد مستشفيات الولايات المتحدة. وهو عمل في مفاوضات السلام مع الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عهد الرئيس جورج بوش الاب إلى أن وصلت العلاقات الأميركية الفلسطينية الى قطيعة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

روابط ذات صلة

الأمير خالد الفيصل يدشن بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار

الأمير خالد الفيصل يدشن بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار
“دُفعت بالخطأ”.. برشلونة يطالب نيمار برد 10 ملايين يورو

“دُفعت بالخطأ”.. برشلونة يطالب نيمار برد 10 ملايين يورو
قبل الرحيل.. ترامب يجري تغييرات “مريبة” في وزارة الدفاع

قبل الرحيل.. ترامب يجري تغييرات “مريبة” في وزارة الدفاع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*