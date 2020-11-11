وزير البيئة: إطلاق منصة لتأهيل مستوردي الشعير لضمان عدم تأثر السوق المحلي

المناطق - الرياض

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب أن موافقة مجلس الوزراء على إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص يأتي بوصفه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المأمول منه لما يتمتع به من إمكانيات وقدرات على تلبية احتياجات المربين ومصانع إنتاج الأعلاف من الشعير المستورد وفق معايير الجودة المناسبة والحفاظ على المخزونات الآمنة في السوق وتحقيق المنافسة السعرية العادلة وهو ما يحقق مصلحة المربين والاقتصاد بشكل عام.

وأوضح أن المؤسسة العامة للحبوب ستطلق منصة إلكترونية خاصة بتأهيل المستثمرين من القطاع الخاص لاستيراد الشعير لضمان انتقال مهمة استيراده وبيعه دون التأثير على المعروض في السوق المحلي. مبينا أن المقام الكريم وافق كذلك موافقة على الدعم الإضافي الذي تقدر قيمته بنحو 360 مليون ريال سنويا لدعم صغار مربي الماشية بواقع 30 مليون ريال شهريا ليصل إجمالي قيمة الدعم السنوي لصغار مربي الماشية إلى 1.56 مليار ريال سنويا إضافة إلى دعم قطاع أبحاث الثروة الحيوانية بقيمة 40 مليون ريال.