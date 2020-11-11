احدث الأخبار

وزير البيئة: إطلاق منصة لتأهيل مستوردي الشعير لضمان عدم تأثر السوق المحلي
أبرز المواد
 بدء مراسم تشييع جثمان صائب عريقات قبل نقله إلى مدينة أريحا
أبرز المواد
 نائب وزير الخارجية وسفير ماليزيا يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين
أبرز المواد
 اليوم.. خادم الحرمين الشريفين يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية”: بدء تطبيق اشتراطات السكن الجماعي للأفراد في 1/1/2021
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أنها تضع سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية ضمن قمة أولوياتها
أبرز المواد
 السماح لمعتمري الخارج بتكرار العمرة وفق 3 شروط !
أبرز المواد
 الديوان الملكي البحريني ينعي رئيس الوزراء
أبرز المواد
 أمطار متوسطة تُوسِم براري حفر الباطن
أبرز المواد
 مستشفى الملك سلمان ينجح في استئصال ورم يزن 300 جرام لطفل حديث الولادة
أبرز المواد
 انتكاسة لبايدن.. الجمهوريون يعزّزون فرصهم بالاحتفاظ بغالبية «الشيوخ»
أبرز المواد
 سمو نائب وزير الدفاع يستقبل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران
أبرز المواد
وزير البيئة: إطلاق منصة لتأهيل مستوردي الشعير لضمان عدم تأثر السوق المحلي

وزير البيئة: إطلاق منصة لتأهيل مستوردي الشعير لضمان عدم تأثر السوق المحلي

أبرز المواد
بدء مراسم تشييع جثمان صائب عريقات قبل نقله إلى مدينة أريحا

بدء مراسم تشييع جثمان صائب عريقات قبل نقله إلى مدينة أريحا

أبرز المواد
نائب وزير الخارجية وسفير ماليزيا يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

نائب وزير الخارجية وسفير ماليزيا يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

أبرز المواد
اليوم.. خادم الحرمين الشريفين يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

اليوم.. خادم الحرمين الشريفين يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

أبرز المواد

وزير البيئة: إطلاق منصة لتأهيل مستوردي الشعير لضمان عدم تأثر السوق المحلي

وزير البيئة: إطلاق منصة لتأهيل مستوردي الشعير لضمان عدم تأثر السوق المحلي
http://almnatiq.net/?p=920634
المناطق - الرياض

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب أن موافقة مجلس الوزراء على إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص يأتي بوصفه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المأمول منه لما يتمتع به من إمكانيات وقدرات على تلبية احتياجات المربين ومصانع إنتاج الأعلاف من الشعير المستورد وفق معايير الجودة المناسبة والحفاظ على المخزونات الآمنة في السوق وتحقيق المنافسة السعرية العادلة وهو ما يحقق مصلحة المربين والاقتصاد بشكل عام.

وأوضح أن المؤسسة العامة للحبوب ستطلق منصة إلكترونية خاصة بتأهيل المستثمرين من القطاع الخاص لاستيراد الشعير لضمان انتقال مهمة استيراده وبيعه دون التأثير على المعروض في السوق المحلي. مبينا أن المقام الكريم وافق كذلك موافقة على الدعم الإضافي الذي تقدر قيمته بنحو 360 مليون ريال سنويا لدعم صغار مربي الماشية بواقع 30 مليون ريال شهريا ليصل إجمالي قيمة الدعم السنوي لصغار مربي الماشية إلى 1.56 مليار ريال سنويا إضافة إلى دعم قطاع أبحاث الثروة الحيوانية بقيمة 40 مليون ريال.

روابط ذات صلة

بدء مراسم تشييع جثمان صائب عريقات قبل نقله إلى مدينة أريحا

بدء مراسم تشييع جثمان صائب عريقات قبل نقله إلى مدينة أريحا
نائب وزير الخارجية وسفير ماليزيا يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

نائب وزير الخارجية وسفير ماليزيا يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين
اليوم.. خادم الحرمين الشريفين يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

اليوم.. خادم الحرمين الشريفين يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*