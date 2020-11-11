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“دُفعت بالخطأ”.. برشلونة يطالب نيمار برد 10 ملايين يورو

“دُفعت بالخطأ”.. برشلونة يطالب نيمار برد 10 ملايين يورو
http://almnatiq.net/?p=920641

طالب برشلونة الإسباني نجمه السابق نيمار، برد مبلغ 10 ملايين يورو تقاضاها المهاجم البرازيلي “بالخطأ” أثناء دفاعه عن ألوان الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة “إلموندو ديبورتيفو” إن “إدارة برشلونة تعتقد أنها أجرت حسبة خاطئة بخصوص إحصاء الضرائب التي على نيمار دفعها، وبناء عليه منحته 10 ملايين دولار إضافية عن طريق الخطأ”.

وبعد 4 مواسم قضاها في “كامب نو”، رحل نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صيف عام 2017 مقابل 222 مليو يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم حتى الآن.

والمبلغ المذكور ليس محل النزاع الوحيد بين نيمار وبرشلونة، حيث فاز النادي بدعوى قضائية ضد اللاعب قبل أشهر بخصوص مكافآت، اضطر نيمار على إثرها لدفع 6.7 مليون يورو لبرشلونة.

ويعاني برشلونة حاليا أزمة مالية غير مسبوقة، اضطر معها إلى الدخول في مفاوضات صعبة مع نجوم الفريق لاقتطاع جزء من أجورهم يصل إلى نسبة 30 بالمئة.

وتضخمت ديون النادي الكتالوني بأكثر من الضعف خلال عام واحد، من 217 مليون يورو في يونيو 2019 إلى 488 مليونا في الشهر ذاته من العام الجاري.

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