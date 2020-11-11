أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الإسكان التنموي، عبر الاتصال المرئي من مكتبه اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي الرابع عشر، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان وأعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع استعرض مدير عام فرع وزارة الإسكان بالجوف فهيد بن مطلق الشمري جهود اللجنة في توفير الوحدات السكنية، منوهاً بجهود وحرص سمو أمير منطقة الجوف ومتابعته الدائمة لمشاريع الإسكان، خاصة الإسكان التنموي.

كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على تسخير الخدمات التقنية بما يخدم برامج ومستفيدي الإسكان التنموي من خلال منصة إلكترونية تربط جميع الأطراف المعنية.