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هلال الشرقية يباشر (1981) بلاغ إسعافي في أول 10 أيام من نوفمبر
http://almnatiq.net/?p=920663
الدمام - فتحية عبدالله

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عدد (1981) بلاغ إسعافي خلال أول عشرة أيام من شهر نوفمبر من العام 2020م ، بالإضافة إلى (69) بلاغ إسعافي إضافي تم عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافية
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي قدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الخدمة الطبية الإسعافية لعدد (2055) حالة إسعافية من هذه البلاغات على النحو التالي: (275) حالة ناتجة عن حوادث مرورية و(24) حالة ناتجة عن حوادث دهس و(64) حالة ناتجة عن انقلاب مركبات و(593) حالة مرضية عادية و(146) حالة مرض معدي و(125) حالة سقوط و(43) حالة نتجت عن حرائق و (3) حالات غرق و(12) حالة احتجاز و(2) حالتين بتر و(3) حالات نتيجة حروق و(2) حالتين ناتجة عن اختناق و(42) حالة أزمة قلبية و(68) حالة غيبوبة و(207) حالات إغماء و(155) حالة أزمة تنفسية و(23) حالة نزيف و(7) حالات ولادة و (3) حالات تسمم بالابتلاع و(4) حالات تسمم باللدغ و(2) حالتين إصابة عمل و(26) حالة توقف قلب وتنفس و(2) حالتين ناتجة عن استعمال آلة حادة و(2) حالتين صعق كهربائي و(14) حالة اشتباه جلطة دماغية و(2) حالتين نتيجة تسرب غاز وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى، وقد تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية ل(1134) حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية ل (882) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات. وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (39) حالة وفاة رحمهم الله.
هذا و نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) او عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.

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