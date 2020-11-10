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نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الشيخ “معافا”..

نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الشيخ “معافا”..

منطقة جازان

نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الشيخ “معافا”..

نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الشيخ “معافا”..
http://almnatiq.net/?p=920664
جازان - فضه عطيف:

أطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على صحة قاضي التمييز عضو مجلس المنطقة سابقا الشيخ أحمد بن بشير معافا، وذلك عقب أن أُدخل المستشفى إثر عارض صحي ألم به.
ودعا سموه الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ، وعبر الشيخ معافا من جانبه عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

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