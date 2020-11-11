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جامعة القصيم تُنفذ ورشة عمل افتراضية للتوسع في إتاحة البيانات المشتركة عبر قناة التكامل الحكومية

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جامعة القصيم تُنفذ ورشة عمل افتراضية للتوسع في إتاحة البيانات المشتركة عبر قناة التكامل الحكومية

جامعة القصيم تُنفذ ورشة عمل افتراضية للتوسع في إتاحة البيانات المشتركة عبر قناة التكامل الحكومية
http://almnatiq.net/?p=920665
المناطق / بريدة

نظمت جامعة القصيم، مُمثلة بمكتب البنية المؤسسية، ورشة عمل افتراضية، يوم الأربعاء الموافق 11/3/1442هـ، بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”، بهدف التوسع في إتاحة البيانات المشتركة عبر قناة التكامل الحكومية GSB، ومن أجل المساهمة في تعزيز تكامل الخدمات الإلكترونية بين الجامعة والجهات الحكومية الأخرى، وذلك سعيا من جامعة القصيم نحو التميز في نشر وتبادل البيانات إلكترونيا كمستفيد ومزود للخدمات.

كما تهدف الجامعة من خلال عقد مثل هذه الورش للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة لكافة المستفيدين بما يتوافق مع مؤشرات تطور الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى رسم خارطة طريق لجامعة القصيم الرقمية وتحسين قياس النضج نحو التحول الرقمي بما يساهم في تحقيق رؤية ۲۰۳۰.

وتعد قناة التكامل الحكومية (تكاملGSB ) منصة مركزية للتكامل والترابط بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالبيانات، والمعلومات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، إذ تساعد الجهات الحكومية على بناء خدمات إلكترونية متكاملة، بحيث تتميز الخدمات المقدمة عبر القناة بالجودة والأداء، والموثوقية، والاعتمادية العالية، فضلا عن ذلك توفر قناة التكامل بيانات محدثة باستمرار، كما يقلل الارتباط بالقناة من الوقت والتكلفة المطلوبة للتكامل والترابط بين الجهات الحكومية.

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