جامعة القصيم تُقيم محاضرة “عن بعد” للتعريف بمفهوم الملكية الفكرية وتطبيقاتها

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أقامت جامعة القصيم، مُمثلة بمركز الابتكار والملكية الفكرية، محاضرة علمية عن بعد، يوم أمس الثلاثاء الموافق 24 / 3 / 1442هـ، بعنوان “الملكية الفكرية: المفهوم والتطبيقات”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، قدمها الأستاذ عبد الرحمن الفرحان، حيث بلغ عدد الحضور 192 مشارك ومشاركة عن بعد.

وهدفت المحاضرة إلى تعزيز ونشر مفهوم الملكية الفكرية في الجامعة، حيث تحدث “الفرحان” في البداية عن مفهوم الملكية الفكرية وبدايتها بالمملكة، ثم تطرق إلى مجالاتها ومدة حمايتها، وتعريف شامل عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، معرجًا على براءات الاختراع، وحقوق المؤلف وغيرها، إضافة إلى العلامات التجارية، والخدمات التي تقدمها الهيئة في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة والتي تتمثل في إدارة عمليات الملكية الفكرية، وتقديم خدمات الملكية الفكرية، وتوليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية وصيانتها والحفاظ عليها.

حيث يعمل مركز الابتكار على نشر مفهوم الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة لتشجيع أصحاب هذه الأفكار وحمايتها، وتحويلها إلى منتجات واعدة تسهم في التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما يسعى المركز لنشر مفهوم المكلية الفكرية، وتحفيز الابتكار، وتبني المشاريع الابتكارية، وحماية الحقوق وتسجيلها، حيث نفذ المركز 13 برنامجًا متنوعًا استفاد منها أكثر من 1800مستفيد ومستفيدة، شملت ندوات ولقاءات ومعسكرات ودورات تدريبية.