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“المسؤولية الاجتماعية” تجمع تعليم القصيم بالموارد البشرية

“المسؤولية الاجتماعية” تجمع تعليم القصيم بالموارد البشرية
http://almnatiq.net/?p=920667
المناطق / بريدة

التقى مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح بمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، وذلك لبحث سبل التعاون حول تنفيذ خارطة تعزيز المسئولية الاجتماعية ومناقشة بنود الشراكة بين القطاعين.

وشهد اللقاء استعراض منظومة المسئولية الاجتماعية التي تتبناها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تكريس أهمية العمل التطوعي والخدمات التحفيزية المقدمة في هذا الاطار وجهود المملكة في تنمية الجانب الاجتماعي للمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة.

وأوضح المدير العام للتعليم بالقصيم محمد الفريح أن الإدارة العامة تبنت الكثير من الجوانب المعززة للمسؤولية الاجتماعية من خلال الشراكة بتنفيذ العديد من المبادرات مشيدًا بمخرجات الاجتماع ونتائجه التي ستتوج بتوقيع مذكرة تفاهم قريبة بين القطاعين.

وقدم الدكتور فهد المطلق شكره وتقديره لإدارة تعليم القصيم على جهودها وتميزها متطلعًا إلى دورها الرئيسي في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي لتحقيق أهداف الرؤية السعودية ودفع حيوية المجتمع السعودي وإذكاء روح التنافس بين الجميع.

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