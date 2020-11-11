شؤون الحرمين تُعيد تحديد مسارات الطواف بما يحقق التباعد

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أعادت الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ تحديد مسارات الطواف بعد زيادة أعداد المعتمرين في المرحلة الثالثة. وبيَّن مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي، أن الإدارة خصصت أول مسارين لكبار السن وذوي الإعاقة، وأعادت تحديد المسارات التي يبعد كل منها عن الآخر (360 سم). كما أوضح أن الرئاسة جندت (531) موظفًا موزعين على 3 ورديات لكل وردية (159) موظفًا يرأسهم (18) مدير تفويج يشاركهم (250) موظفة. وتأتي هذه الإجراءات بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وإنفاذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظها الله– لخدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.