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التغير المناخي ومكافحة الإرهاب.. تفاصيل المحادثة الأولى بين ماكرون وبايدن

التغير المناخي ومكافحة الإرهاب.. تفاصيل المحادثة الأولى بين ماكرون وبايدن
http://almnatiq.net/?p=920685
المناطق_وكالات

بعد 4 أيام من فوز المرشح الديمقراطي، تحدث الرئيس الفرنسي مع الرئيس الأمريكي الجديد حول التغير المناخي ومكافحة الإرهاب. وتحدَّث إيمانويل ماكرون، لأول مرة أمس الثلاثاء، مع جو بايدن الرئيس الأمريكي المُنتخَب الذي يأمل التعاون معه بشأن القضايا الدولية الكبرى، حسبما أعلن الإليزيه. وجاء هذا الحديث بعد 4 أيام من فوز المرشح الديمقراطي، وكان أول أولويات ماكرون في الحديث مع بايدن؛ التغير المناخي ومكافحة الإرهاب، وفقًا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن «رئيس الدولة هنَّأ جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وأكد لهما استعداده للعمل معًا في القضايا المعاصرة: المناخ والصحة ومكافحة الإرهاب والدفاع عن الحقوق الأساسية». وجرت هذه المقابلة القصيرة التي استمرَّت 10 دقائق، بعد 4 أيام من الإعلان، يوم السبت 7 نوفمبر، عن فوز الديمقراطي على دونالد ترامب. ومثل معظم القادة الأوروبيين الآخرين، قام إيمانويل ماكرون يوم السبت بتهنئته، ودعاه إلى التعاون من أجل «مواجهة تحديات اليوم»؛ علمًا بأنه منذ وصول ماكرون إلى السلطة في 2017، لم يلتق قط جو بايدن الذي كان نائب رئيس باراك أوباما بين عامي 2009 و2017.

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