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المدينة المنورة: إغلاق مستشفى خاص لمخالفته إجراءات طبية ووقائية

المدينة المنورة: إغلاق مستشفى خاص لمخالفته إجراءات طبية ووقائية
http://almnatiq.net/?p=920698
المناطق_المدينة

أوضح المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق بأن صحة المدينة المنورة وبناء على المخالفات التي تم رصدها أصدرت عبر لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قراراً يقضي بإغلاق مستشفى خاص بالمدينة المنورة تحفظاً، بناء على ما تم رصده من مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بفايروس كورونا المستجد والعديد من المخالفات الفنية والإدارية الأخرى.

ونوه أبو عنق إلى أن وزارة الصحة تؤكد أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة منها لجميع المؤسسات الصحية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

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