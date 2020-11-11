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العثور على مقابر جماعية في السودان

العثور على مقابر جماعية في السودان
http://almnatiq.net/?p=920699
المناطق_متابعات

كشفت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص التي كونتها النيابة العامة، عن العثور على مقابر جماعية تشير البيانات إلى أنه من الراجح أنها تحوي جثامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة تتنافي مع الكرامة الإنسانية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، إنها أجرت زيارة ومراجعة كل المشارح والتحري والتحقيق مع إداراتها وتباشر اللجنة أعمالها وفقاً لضوابط الضبط العدلي التي أصدرها النائب العام بما يسلتزمه ذلك من الحصول علي البصمة الوراثية (DNA) ومعرفة سبب الوفاة والأسباب التي أدت الي عمليات الدفن الجماعي.

وأوضحت أن لجنة التحقيق ستقوم بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش وإعادة التشريح بعد أن تم تحريز الموقع ووضع الحراسة اللازمة عليه لمنع الإقتراب من المنطقة لحين إكتمال الإجراءات، وتوجيه الجهات المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأكدت لجنة التحقيق، استمرار تحقيقاتها حول واقعة اختفاء وفقدان الأشخاص قسرياً منذ أحداث ثورة ديسمبر _أبريل بكل شفافية لتمليك الحقائق للشعب السوداني تأسيساً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما تناشد كافة الأجهزة وأسر المفقودين تعاونهم مع اللجنة لإستكمال تحرياتها.

وأضافت اللجنة: “بعد جهد استمر لعدة أشهر تمكنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (المفقودين) التي شكلها معالي النائب العام بموجب القرار رقم (٩/ ٢٠١٩م) بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠١٩م للتحقيق حول الإختفاء والفقدان القسري للأشخاص عبر فريق مهني برئاسة الطيب أحمد محمد العباس”.

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