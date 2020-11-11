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خلال 6 أشهر .. مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ينفذ 16 مبادرة متنوعة

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خلال 6 أشهر .. مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ينفذ 16 مبادرة متنوعة

خلال 6 أشهر .. مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ينفذ 16 مبادرة متنوعة
http://almnatiq.net/?p=920711
نفذ قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض التابع للتجمع الصحي الاول بالمنطقة الوسطى 16 مبادرة متنوعة خلال الستة أشهر الماضية، حيث استهدفت تلك المبادرات عدداً من الجوانب الصحية والتوعوية، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية.
ومن المبادرات الصحية الهادفة إلى خدمة المرضى، مثل مبادرات “طبيبك يصلك”، ومبادرة “الزيارة الهاتفية”للاطمئنان على صحة المرضى ، ومبادرة تطعيم الإنفلونزا الموسمية ، كما قدم القسم مبادرات والتي تُعنى بالتوعية الصحية والمنزلية، مبادرة “لا للقلق والتوتر”، وهي عبارة عن رسائل جوال توعوية تتضمن أهمية إبعاد كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة عن الأخبار السلبية المتداولة عن فايروس كورونا، ومبادرة “الدعم النفسي والاجتماعي” الهادفة إلى تثقيف المرضى ودعمهم نفسيا ومعنوياً.
كما تضمنت المبادرات المعنية بالشراكة المجتمعية، مبادرة اليوم العالمي للمسنين ، ومبادرة “بطاقة العثيم هديتنا لك” من خلال تقديم بطاقات شرائية للمرضى المحتاجين، ومبادرة “سلتك الرمضانية”، و”عيدكم معنا أحلى”، ومبادرة “فرحة وطن”، بالإضافة إلى مبادرة “دواءك وملزمتك بين يديك” من خلال إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.
وأوضح الأستاذ نايف السبر  رئيس قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، أن العمل مازال جارياً على تنفيذ المزيد من المبادرات بالإضافة إلى المبادرات السابقة، وذلك بهدف زيادة الوعي لدى المرضى، والاطمئنان على صحتهم، بالإضافة إلى تعزيز الدور المجتمعي من خلال مساعدة الفئات المحتاجة للدعم المادي والمعنوي.

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