سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة جازان بمساعد وزير الموارد والتنمية المهندس محمد الجاسر والوفد المرفق له متمنيا لهم التوفيق في المهام الموكله لهم.

كما نوه سموه بما يحظى به قطاعا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعمٍ واهتمام، مبيناً أن هذين القطاعين يشكلان حجر الزاوية في بناء مجتمع متمكن، قادر على الإنتاج، يتسابق أفراده في البذل والعطاء، سواءً عبر الفرص الوظيفية المتاحة، أو عبر منظمات القطاع غير الربحي، متمنياً سموه لمنسوبي الوزارة التوفيق والسداد في أداء عملهم.

من جهته أعرب المهندس الجاسر عن الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة جازان، مؤكداً أن وقوف سموه وسمو نائبة واهتمامهم بجميع مشروعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان وبرامج توطين الوظائف، ومتابعته الدائمة لشؤونها، هو خير حافز لتطوير مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الامارة للشؤون التنموية د.عيسى البناوي

ومدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان م. احمد بن محمد القنفذي.