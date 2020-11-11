توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وجامعة جدة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي                

وقعت جامعة الجوف مذكرة تفاهم مع جامعة جدة بهدف التعاون في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، وذلك بحضور رئيس الجامعة أ.د. محمد بن عبد الله الشايع.

ومثل جامعة الجوف في توقيع المذكرة وكيلها للشؤون التعليمية د.بندر الشمري، فيما مثل جامعة جدة وكيلها للتطوير والتنمية المستدامة د.ماجد المرعشي.

ومن أهداف هذه الشراكة بين الجامعتين: تبادل الخبرات في مجالات الخدمات الاستشارية والأبحاث الأكاديمية والاعتماد والجودة، حيث تشمل الاستفادة من الخبرات والكفاءات التدريبية لرفع قدرات المنسوبين ومراجعة الدراسة الذاتية للاعتماد المؤسسي، ومراجعة توصيف البرامج والمقررات الدراسية، والتهيئة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي بالإضافة إلى القيام بزيارة محاكاة لزيارة المراجعين الخارجيين، وIndependent Opinion المقيم المستقل، والمراجع الخارجي.

وتشمل المذكرة مجالات التدريب المتضمنة إدارة ضمان الجودة وتوصيف البرامج والمقررات الدراسية وإعداد الدراسة الذاتية، وإعداد مقاييس التقويم الذاتي وتهيئة أعضاء هيئة التدريس والطلبة لزيارة الاعتماد، وتوحيد البرامج الأكاديمية، وإعداد تقرير البرنامج السنوي للبرامج الأكاديمية المتناظرة بالجامعة، وقياس مخرجات التعلم وأنشطة الخبرة الميدانية.

كما تشمل الاستفادة من البرامج الإلكترونية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتعاون في تصميم الاستبانات وقياسها وتحليلها، وتقييم الخبرة الجامعية، والبرامج الأكاديمية، وتقييم جهات العمل لمخرجات الجامعة.