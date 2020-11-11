احدث الأخبار

“القيادة” تعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وجامعة جدة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي                
أبرز المواد
 أمير الشرقية: أهمية الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة وتعظيم الفائدة منها
أبرز المواد
 سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أبرز المواد
 خلال 6 أشهر .. مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ينفذ 16 مبادرة متنوعة
أبرز المواد
 أمير الشرقية: تكاتف الجهود قيمة عظيمة خرجنا بها من مواجهة هذه الجائحة
أبرز المواد
 منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 181 مواطنا لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية
أبرز المواد
 العثور على مقابر جماعية في السودان
أبرز المواد
 جراحة ناجحة لاستئصال ورم “عدواني” من رأس سيدة أربعينية بتخصصي الرياض
أبرز المواد
 المدينة المنورة: إغلاق مستشفى خاص لمخالفته إجراءات طبية ووقائية
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يلتقي رئيس أركان الجيش العراقي
أبرز المواد
 خطباء الجوامع بالمملكة يخصصون خطبة الجمعة القادمة للحديث عن بيان هيئة كبار العلماء حول جماعة الإخوان الإرهابية
أبرز المواد
“القيادة” تعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

“القيادة” تعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

أبرز المواد
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وجامعة جدة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي                

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وجامعة جدة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي                

أبرز المواد
أمير الشرقية: أهمية الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة وتعظيم الفائدة منها

أمير الشرقية: أهمية الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة وتعظيم الفائدة منها

أبرز المواد
سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أبرز المواد

“القيادة” تعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

“القيادة” تعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=920722
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

وقال الملك المفدى: “علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحان وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة البحرين.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة -رحمه الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

روابط ذات صلة

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وجامعة جدة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي                

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وجامعة جدة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي                
أمير الشرقية: أهمية الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة وتعظيم الفائدة منها

أمير الشرقية: أهمية الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة وتعظيم الفائدة منها
سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*