محافظ البكيرية يطلع على أعمال جمعية رؤية النسائية والتقرير السنوي

المناطق_محمد المسلم عدسة محمد البشري

اطلع سعادة محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي على أعمال جمعية رؤية التنموية النسائية الأهلية بالمحافظة والتقرير السنوي لأعمال الجمعية خلال استقباله صباح اليوم بمكتبه بمقر المحافظة رئيسة مجلس إدارة جمعية رؤية الأستاذة نورة العريني ونائبة رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة هدى الثويني.

واطلع محافظ البكيرية على أنشطة الجمعية للعام المنصرم وما قدمته من خدمات، وكذلك الخطط المستقبلية لأنشطة الجمعية للأعوام القادمة .

وأشاد “العريفي” بالجهود التي تبذلها جمعية رؤية النسائية بقيادة رئيسة الجمعية الأستاذة نورة العريني وزميلاتها، وما حظيت به الجمعية من إنجازات خلال فترة قصيرة منذ افتتاحها سواء في مجال رعاية الأطفال أو الأسر المنتجة وإتاحة فرص العمل وتدريب السيدات والفتيات، واستحقت الجمعية من خلالها جائزة التميز من مؤسسة الملك خالد بن عبد العزيز الخيرية مبينناً أن إشادة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم هي محل فخر وإعتزاز للجمعية , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع .