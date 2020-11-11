ازالة نصف مليون متر مربع تعديات في طبرجل الجوف

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بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف(حفظه الله) بمتابعة وإزالة التعديات أولا بأول والمحافظة على الأراضي الحكومية ، وبمتابعة مستمرة من سعادة محافظ طبرجل قامت لجنة التعديات بمحافظة طبرجل بإزالة العديد من التعديات ليومي الثلاثاء والأربعاء ٢٤-٢٥/ ٣/ ١٤٤٢ وتمثلت الإزالة عقوم وغرف وأشجار وآبار ارتوازية وأسلاك شائكة بمساحة إجمالية نصف مليون متر مربع تقريباً داخل حدود التنمية بإشراف رئيس اللجنة عبدالكريم بن يحيى الشراري وتمت الإزالة بمعدات بلدية محافظة طبرجل .

وقدم سعادة محافظ طبرجل الأستاذ نادر بن غالب العتيبي شكره لرئيس وأعضاء اللجنة والجهات الأمنية المرافقة ، وقد وجه المحافظ بالإستمرار في متابعة أي تعدي وإزالته على الفور وتطبيق العقوبات المقررة على ذلك .

واللجنة تؤكد استمرارها في إزالة أي تعديات لاتستند إلى إثبات .