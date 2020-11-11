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رئيس جامعة الملك خالد يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مديرية الدفاع المدني بعسير

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رئيس جامعة الملك خالد يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مديرية الدفاع المدني بعسير

رئيس جامعة الملك خالد يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مديرية الدفاع المدني بعسير
http://almnatiq.net/?p=920737

شهد معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مساء اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة ومديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير.

وقد مثل الجامعة في توقيع الاتفاقية وكيلها للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحديثي، فيما مثل مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير مديرها اللواء علي السعوي.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون بين الجهتين في عدة مجالات تشمل الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات التوجيهية وتنفيذ الدراسات والبحوث العلمية وتبادل الخبراء والمختصين والمعلومات وفق الأنظمة والضوابط وكذلك الاستشارات وتطوير الأداء وتقييمه.

يذكر أن الجهتين عقدتا اتفاقية تعاون تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية، وتأتي هذه الاتفاقية تتويجًا للرغبة في استمرار التعاون المشترك بين الجهتين.

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