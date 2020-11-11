أمير تبوك يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية ‏ 

المناطق_علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم, معالي نائب وزير الصناعة والثروة ‏المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتعزيز الفرص الاستثمارية والتنموية التي تقدمها الوزارة من خلال المشاريع والخدمات المقدمة بالمنطقة .

ونوه سموه أمير تبوك بما يحظى به هذا لقطاع الحيوي المهم من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. مشيرا سموه الى أهمية قطاع الصناعة في توسيع القاعدة الاقتصادية وانعكاسها على تنمية وتطوير المناطق وتوفير الفرص ‏الوظيفية والاستثمارية لأبناء وبنات الوطن .

فيما أكد المهندس الزامل أن الوزارة تعمل على تعزيز الفرص ‏الاستثمارية والتوسع في القطاع الصناعي بما يحقق أهداف رؤية المملكة ‏‏2030, عبر التكامل والشراكة الحقيقية مع مختلف القطاعات الحكومية، لتنمية الفرص المتاحة، وإيجاد قطاع صناعي رائد، يحقق التطلعات المأمولة من القيادة الرشيدة. ‏ معربا عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال ودعم سموه لقطاع الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة

حضر الاستقبال وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .