احدث الأخبار

الفيصل يدشن بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية ‏ 
أبرز المواد
 بيان لسفارات أوروبية وأميركا: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة الجميع في اعتداء جدة
أبرز المواد
 الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال
أبرز المواد
 طوق أمني حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.. وبيان توضيحي بعد قليل
أبرز المواد
 الجهات الأمنية تباشر حادثة اعتداء في جدة نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي
أبرز المواد
 “القيادة” تعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وجامعة جدة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي                
أبرز المواد
 أمير الشرقية: أهمية الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة وتعظيم الفائدة منها
أبرز المواد
 سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أبرز المواد
 خلال 6 أشهر .. مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ينفذ 16 مبادرة متنوعة
أبرز المواد
 أمير الشرقية: تكاتف الجهود قيمة عظيمة خرجنا بها من مواجهة هذه الجائحة
أبرز المواد
الفيصل يدشن بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار

الفيصل يدشن بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية ‏ 

أمير تبوك يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية ‏ 

أبرز المواد
بيان لسفارات أوروبية وأميركا: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة الجميع في اعتداء جدة

بيان لسفارات أوروبية وأميركا: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة الجميع في اعتداء جدة

أبرز المواد
الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال

الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال

أبرز المواد

تخصيص مليوني ريال جوائز لتشجيع المبتكرين

الفيصل يدشن بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار

الفيصل يدشن بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار
http://almnatiq.net/?p=920749
المناطق_مكة

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن اليوبي بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي ويتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعة.
وقال الأمير خالد الفيصل خلال التدشين :
لا حضارة إلا بأمّة ..
ولا أمّة إلا بهدف ..
ولا هدف إلا بمشروع ..
ولا مشروع إلا بإنسان
عقب ذلك قدّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز نبذة عن البوابة تهدف إلى تحولية تهدف لتسخير البحث والابتكار وتطبيقه لمواجهة التحديات البيئية والصحية والصناعية والإدارية والاجتماعية بالمنطقة عبر منصة إلكترونية تعني بالبحث والابتكار، لتكون منصة رقمية يقدم فيها العلماء والباحثين والمبتكرين الحلول العلمية المبتكرة وخصص لها جائزة تبلغ مليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل فائز.
وأضاف الدكتور اليوبي أن البوابة ستمكن كافة الجهات الحكومية والأهلية والأفراد من المشاركة وصولاً لتطبيق المعرفة من أجل تعزيز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني والرقمنة والذكاء الاصطناعي والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة ، و تطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، والتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة.
وتسهم البوابة في تحقيق مجموعة من المؤشرات ضمن استراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة الموائمة لرؤية المملكة 2030، عبر تسخير البحث العلمي والابتكار لتطوير العمل بقطاعات المنطقة وحل التحديات عبر تحفيز الأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة وتسخيره للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة عن طريق مشاركة المتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية عبر هذه البوابة الرقمية.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية ‏ 

أمير تبوك يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية ‏ 
بيان لسفارات أوروبية وأميركا: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة الجميع في اعتداء جدة

بيان لسفارات أوروبية وأميركا: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة الجميع في اعتداء جدة
الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال

الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*