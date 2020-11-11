العصيمي يعقد اجتماعاً مع مراقبي المساجد في نجران

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عقد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، اجتماعاً مع مراقبي المساجد في المنطقة ، بحضور مدير إدارة المساجد بالفرع الشيخ عبدالله بن محمد الجرعي، وأكد فضيلته خلال اللقاء أهمية العمل الجليل الذي يقوم به مراقب المسجد والدور المناط به، وعظم الأمانة الملقاة على عاتقه، والواجب عليه حيال خدمة المساجد ومنسوبيها ومرتاديها مع التأكيد أن يكون لدى كل مراقب الإلمام التام بالأعمال والتعليمات الصادرة من مقام الوزارة، وكذلك نقل ملاحظات واحتياجات منسوبي المساجد وجماعة المسجد إلى الفرع لمعالجتها وتقديم أفضل الخدمات لهم .

كما نوه العصيمي بأهمية دور المراقب مع منسوبي المسجد في الحفاظ على ممتلكات المسجد من التعدي عليها والرفع فورا لإدارة المساجد عن رصد أي تعدي.

وقد الختام صرح العصيمي أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل وفق توجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله ومنسوبيها في ضوء تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

كما شكر فضيلته مدير إدارة المساجد بالفرع على تنظيم هذا اللقاء المثمر، وقد أعرب المراقبون من جانبهم عن شكرهم لمعالي الوزير وفضيلة مدير عام الفرع ومدير إدارة المساجد على متابعتهم المستمرة لأعمالهم منوهين بما يلقونه من دعم وتوجيه لتحقيق الرسالة والأهداف السامية، وفي ختام الاجتماع فتحت حلقة حوار ومناقشة للإجابة على استفسارات ومداخلات المراقبين فيما يخص أعمالهم وخدمات المساجد بالمنطقة.