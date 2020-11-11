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389 متدربا ومتدربة في برنامج المسعف المدرسي بتعليم عسير

389 متدربا ومتدربة في برنامج المسعف المدرسي بتعليم عسير

منطقة عسير
العصيمي يعقد اجتماعاً مع مراقبي المساجد في نجران

العصيمي يعقد اجتماعاً مع مراقبي المساجد في نجران

منطقة نجران

389 متدربا ومتدربة في برنامج المسعف المدرسي بتعليم عسير

389 متدربا ومتدربة في برنامج المسعف المدرسي بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=920775
المناطق_عسير

شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير عبدالرحمن عوضة  انطلاق مبادرة “المسعف المدرسي” بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك على مسرح مدارس أبها الأهلية .

 

ويستهدف البرنامج  تأهيل 389 متدرباً ومتدربة على البرامج الإسعافية في كل مدرسة ، وبما يسهم في  تحفيز منسوبي ومنسوبات التعليم للالتحاق بهذا النوع من البرامج  ، ونشر الوعي وثقافة إنقاذ الحياة ، والمحافظة عليها وكيفية التعامل مع المهددات ، ومنع أو تقليل الأضرار الناتجة عن الإصابات والتعامل مع الحالات الحرجة قبل وصول الفرق الإسعافية ، فيما اشتملت المحاور التدريبية على طريقة التعاطي مع انسداد مجرى الهواء ، وتوقف القلب والتنفس ، والنزيف ، والكسور ، والصرع .

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