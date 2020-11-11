389 متدربا ومتدربة في برنامج المسعف المدرسي بتعليم عسير

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شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير عبدالرحمن عوضة انطلاق مبادرة “المسعف المدرسي” بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك على مسرح مدارس أبها الأهلية .

ويستهدف البرنامج تأهيل 389 متدرباً ومتدربة على البرامج الإسعافية في كل مدرسة ، وبما يسهم في تحفيز منسوبي ومنسوبات التعليم للالتحاق بهذا النوع من البرامج ، ونشر الوعي وثقافة إنقاذ الحياة ، والمحافظة عليها وكيفية التعامل مع المهددات ، ومنع أو تقليل الأضرار الناتجة عن الإصابات والتعامل مع الحالات الحرجة قبل وصول الفرق الإسعافية ، فيما اشتملت المحاور التدريبية على طريقة التعاطي مع انسداد مجرى الهواء ، وتوقف القلب والتنفس ، والنزيف ، والكسور ، والصرع .