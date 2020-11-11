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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية ألمانيا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية ألمانيا

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389 متدربا ومتدربة في برنامج المسعف المدرسي بتعليم عسير

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية ألمانيا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية ألمانيا
http://almnatiq.net/?p=920779
المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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