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أمانة الشرقية: ضبط سبعة أطنان بصل فاسد في سوق الخضار المركزي بالدمام

أمانة الشرقية: ضبط سبعة أطنان بصل فاسد في سوق الخضار المركزي بالدمام
http://almnatiq.net/?p=920804
المناطق - فتحيه العبدالله

تواصل أمانة المنطقة الشرقية تكثيف جهودها في أعمال الرقابة الميدانية في كافة الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث ضبطت الأمانة، أمس الثلاثاء الموافق 24/03/1442هـ، سبعة أطنان من البصل الفاسد، وذلك خلال جولات مراقبي الإدارة العامة للأسواق في سوق الخضار المركزي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد عبد العزيز الصفيان أن ضبط هذه الكميات يأتي استمراراً للجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات بالأمانة على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية.

وأكد الصفيان أنه تمت مصادرة وإتلاف كامل كمية البصل الفاسد، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالف، مشيراً الى أن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة وغذاء آمن للمتسوقين.

وأضاف بأن الجولات التفتيشية تأتي استمراراً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في إحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

وشدد على عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق كافة الاجراءات النظامية بحقهم، داعيا في الوقت نفسه الجميع الى الإبلاغ عن المخالفات البلدية حال رصدها من خلال مركز ٩٤٠.

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