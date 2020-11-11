احدث الأخبار

رئيس البرلمان العربي يُدين الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في جدة
أبرز المواد
 الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الجبان في مدينة جدة
أبرز المواد
 البحرين تدين الهجوم الجبان الذي وقع في محافظة جدة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: ضبط سبعة أطنان بصل فاسد في سوق الخضار المركزي بالدمام
المنطقة الشرقية
 جورجيا تقرر إعادة فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأميركية
أبرز المواد
 المملكة تؤيد خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لمكافحة الأمراض
أبرز المواد
 وزير الصناعة: “القطاع الصناعي يواصل اتجاهه الإيجابي بتوظيف حوالي ثلاثة آلاف سعودي والترخيص لـ 124 مصنعاً في الشهر الماضي”
أبرز المواد
 وزارة النقل تقوم بتنظيف أكثر من 50 ألف عبارة وجسر ونفق خلال عام ٢٠٢٠
أبرز المواد
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية ألمانيا
أبرز المواد
 389 متدربا ومتدربة في برنامج المسعف المدرسي بتعليم عسير
منطقة عسير
 العصيمي يعقد اجتماعاً مع مراقبي المساجد في نجران
منطقة نجران
 السجن 10 سنوات أو الغرامة مليون ريال للمعتدي على الممارسين الصحيين
أبرز المواد
رئيس البرلمان العربي يُدين الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في جدة

رئيس البرلمان العربي يُدين الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في جدة

أبرز المواد
الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الجبان في مدينة جدة

الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الجبان في مدينة جدة

أبرز المواد
البحرين تدين الهجوم الجبان الذي وقع في محافظة جدة

البحرين تدين الهجوم الجبان الذي وقع في محافظة جدة

أبرز المواد
أمانة الشرقية: ضبط سبعة أطنان بصل فاسد في سوق الخضار المركزي بالدمام

أمانة الشرقية: ضبط سبعة أطنان بصل فاسد في سوق الخضار المركزي بالدمام

المنطقة الشرقية

رئيس البرلمان العربي يُدين الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في جدة

رئيس البرلمان العربي يُدين الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في جدة
http://almnatiq.net/?p=920817
المناطق - واس

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الاعتداء الفاشل والجبان الذي استهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن بإصابتين طفيفتين .
وعبّر العسومي في بيان له اليوم عن تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية وثقته في قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين عليها وتصدّيها بكل حزم للجماعات الإرهابية، مشيداً بالتعامل الفوري لقوات الأمن السعودية في التعامل مع هذا العمل الإرهابي الجبان.
وأكد وقوف البرلمان العربي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

روابط ذات صلة

الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الجبان في مدينة جدة

الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الجبان في مدينة جدة
البحرين تدين الهجوم الجبان الذي وقع في محافظة جدة

البحرين تدين الهجوم الجبان الذي وقع في محافظة جدة
جورجيا تقرر إعادة فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأميركية

جورجيا تقرر إعادة فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأميركية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*