“300” موظف وموظفة يخدمون ” 195″ يتيماً بدور ايواء الرياض

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أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ان “300” موظفة وموظفة من الكادر الإداري والاجتماعي والنفسي والتعليمي يعملون على خدمة ورعاية 195 يتيم ويتيمة من المشمولين بالرعاية داخل دور الإيواء التابعة له.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د.محمد بن عبدالله الحربي ان دور الإيواء توفر للأيتام الرعاية الشاملة إلى جانب خدمات الإيواء والإعاشة والكسوة ومن هذه الرعاية ” الرعاية الصحية الطارئة في العيادة الداخلية للدار والرعاية الصحية الدائمة في المستشفيات الحكومية والخاصة حسب الإحتياج والرعاية الاجتماعية المتمثلة في توفير المحيط الاجتماعي المناسب الذي يعوض اليتيم عن غياب الجو الأسري الطبيعي والرعاية النفسية من خلال اجراء الإختبارات والجلسات النفسية للحالات بالإضافة إلى توفير كافة فرص التعليم لجميع الأيتام ابتداءً من المرحلة التمهيدية إلى اعلى درجات التعليم مع توفير كل الوسائل والاحتياجات اللازمة لذلك كما تعمل الدور على شغل اوقات الايتام وتنمية مالديهم من خبرات واكسابهم المهارات الإجتماعية والثقافية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الداخلية والخارجية المتنوعة طوال العام بالإضافة الى الزيارات التعريفية والترفيهية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .