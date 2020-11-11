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ولي العهد يعزي ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح

ولي العهد يعزي ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح

أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح

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منطقة الرياض

ولي العهد يعزي ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح

ولي العهد يعزي ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح
http://almnatiq.net/?p=920825

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.

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