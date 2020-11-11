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الأمير مشعل بن ماجد يزور المصابين في حادثة الاعتداء بجدة ويطمئن عليهما

الأمير مشعل بن ماجد يزور المصابين في حادثة الاعتداء بجدة ويطمئن عليهما
http://almnatiq.net/?p=920836
المناطق - مكه

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على صحة المصابيْن في حادثة الاعتداء الفاشل والجبان التي وقعت في وقت سابق اليوم بالمحافظة.
جاء ذلك خلال زيارة سموه لهما مساء اليوم في إحدى مستشفيات جدة حيث يتلقيان الرعاية الطبية الكاملة.

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