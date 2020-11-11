احدث الأخبار

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 22,8 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض
منطقة الرياض
 الأمير مشعل بن ماجد يزور المصابين في حادثة الاعتداء بجدة ويطمئن عليهما
محليات
 الكويت: رصد زلزال بقوة 4.6 جنوب غرب البلاد
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تستنكر حادثة الاعتداء الفاشل والجبان في جدة
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح
أبرز المواد
 “300” موظف وموظفة يخدمون ” 195″ يتيماً بدور ايواء الرياض
منطقة الرياض
 رئيس البرلمان العربي يُدين الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في جدة
أبرز المواد
 الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الجبان في مدينة جدة
أبرز المواد
 البحرين تدين الهجوم الجبان الذي وقع في محافظة جدة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: ضبط سبعة أطنان بصل فاسد في سوق الخضار المركزي بالدمام
المنطقة الشرقية
 جورجيا تقرر إعادة فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأميركية
أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 22,8 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 22,8 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

منطقة الرياض
الأمير مشعل بن ماجد يزور المصابين في حادثة الاعتداء بجدة ويطمئن عليهما

الأمير مشعل بن ماجد يزور المصابين في حادثة الاعتداء بجدة ويطمئن عليهما

محليات
الكويت: رصد زلزال بقوة 4.6 جنوب غرب البلاد

الكويت: رصد زلزال بقوة 4.6 جنوب غرب البلاد

أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تستنكر حادثة الاعتداء الفاشل والجبان في جدة

منظمة التعاون الإسلامي تستنكر حادثة الاعتداء الفاشل والجبان في جدة

أبرز المواد

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 22,8 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 22,8 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=920840
المناطق - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم (10) مخالفين من بائعي الحطب المحلي، (ثلاثة مواطنين وسبعة مقيمين) بحوزتهم (22,8) طناً من الحطب المحلي الذي تم عرضه للبيع بحي الجنادرية في مدينة الرياض باستخدام 9 مركبات، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وذلك ضمن الحملة التي تقوم بها القوات لتطبيق التعليمات بهذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تمت إحالة المخالفين والمركبات المستخدمة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد المالكي متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين للالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.

روابط ذات صلة

“300” موظف وموظفة يخدمون ” 195″ يتيماً بدور ايواء الرياض

“300” موظف وموظفة يخدمون ” 195″ يتيماً بدور ايواء الرياض
خلال 6 أشهر .. مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ينفذ 16 مبادرة متنوعة

خلال 6 أشهر .. مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ينفذ 16 مبادرة متنوعة
جراحة ناجحة لاستئصال ورم “عدواني” من رأس سيدة أربعينية بتخصصي الرياض

جراحة ناجحة لاستئصال ورم “عدواني” من رأس سيدة أربعينية بتخصصي الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*