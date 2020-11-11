احدث الأخبار

بيان توضيحي لحادثة إطلاق نار على طبيب بالجوف
منطقة الجوف
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 22,8 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض
منطقة الرياض
 الأمير مشعل بن ماجد يزور المصابين في حادثة الاعتداء بجدة ويطمئن عليهما
محليات
 الكويت: رصد زلزال بقوة 4.6 جنوب غرب البلاد
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تستنكر حادثة الاعتداء الفاشل والجبان في جدة
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح
أبرز المواد
 “300” موظف وموظفة يخدمون ” 195″ يتيماً بدور ايواء الرياض
منطقة الرياض
 رئيس البرلمان العربي يُدين الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في جدة
أبرز المواد
 الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الجبان في مدينة جدة
أبرز المواد
 البحرين تدين الهجوم الجبان الذي وقع في محافظة جدة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: ضبط سبعة أطنان بصل فاسد في سوق الخضار المركزي بالدمام
المنطقة الشرقية
بيان توضيحي لحادثة إطلاق نار على طبيب بالجوف

بيان توضيحي لحادثة إطلاق نار على طبيب بالجوف

منطقة الجوف
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 22,8 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 22,8 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

منطقة الرياض
الأمير مشعل بن ماجد يزور المصابين في حادثة الاعتداء بجدة ويطمئن عليهما

الأمير مشعل بن ماجد يزور المصابين في حادثة الاعتداء بجدة ويطمئن عليهما

محليات
الكويت: رصد زلزال بقوة 4.6 جنوب غرب البلاد

الكويت: رصد زلزال بقوة 4.6 جنوب غرب البلاد

أبرز المواد

بيان توضيحي لحادثة إطلاق نار على طبيب بالجوف

بيان توضيحي لحادثة إطلاق نار على طبيب بالجوف
http://almnatiq.net/?p=920846
المناطق - الجوف

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف بأنها تتابع بعناية فائقة حالة الطبيب الذي تعرض لإطلاق نار صباح اليوم الأربعاء 25 /3 / 1442هـ، بعد خروجه من عمله في خدمة المراجعين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالمنطقة، حيث قام أحد الأشخاص بالاقتراب منه في مواقف السيارات وإطلاق النار عليه، وتم إسعافه فوراً وإدخاله قسم العمليات ولايزال بحالة حرجة في قسم العناية المركزة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الأمنية بالمنطقة.
سائلين العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

روابط ذات صلة

ازالة نصف مليون متر مربع تعديات في طبرجل الجوف

ازالة نصف مليون متر مربع تعديات في طبرجل الجوف
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وجامعة جدة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي                

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وجامعة جدة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي                
أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*