أمانة عسير تتعاون مع “كرامة” في أعمال الدفن والعناية بالمقابر

المناطق - عسير

عقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، في مكتبه بالأمانة، اجتماعًا مع مسؤولي جمعية “كرامة”؛ بشأن أعمال الدفن والعناية بالمقابر.

وفي بداية الاجتماع، رحب أمين المنطقة بمنسوبي الجمعية، مثمنًا جهود الجمعية وأنشطتها في منطقة عسير عموماً وخاصةً في مجال العناية بالمقابر، واستمع من مدير عام الجمعية إلى إيجاز عن أنشطة الجمعية وما تُقدمه من خدمات حالية، إضافة إلى مشروعاتها المستقبلية.

كما تناول الاجتماع سُبل العناية بالمقابر بالتعاون مع الأمانة والبلديات، حيث إن الأمانة وبلدياتها تعمل على تذليل الصعاب لأعمال الجمعية وبرامجها وتنفيذ مشاريعها في هذا المجال، كما تحرص على دعم الأنشطة الخيرية والمشاركة المجتمعية الفاعلة سواءً مع هذه الجمعية أو غيرها من الجمعيات الأخرى؛ انطلاقاً من إدراكها لأهمية التعاون وتقديم الدعم لأعمال وخطط جمعية “كرامة” في هذا الجانب من خلال فريق عملها المتكامل.

الجدير بالذكر، أن جمعية “كرامة” من أهم الجمعيات التي تعمل على مستوى المملكة في مجال العناية بالمقابر، وحظيت بدعم من سمو أمير المنطقة، وانطلقت أعمالها في العديد من محافظات المنطقة.