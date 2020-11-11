وكالة الطاقة الذرية: إيران تركب أجهزة طرد متطورة تحت الأرض

المناطق - وكالات

كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ركبت أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض والتي ينص اتفاقها مع القوى الكبرى على عدم إمكان استخدامها إلا في الجيل الأول من أجهزة آي.آر-1.

وكانت إيران قد أبلغت الوكالة في وقت سابق بأنها ستنقل ثلاث مجموعات من أجهزة تخصيب اليورانيوم من محطة تجريبية فوق الأرض في موقع نطنز النووي إلى محطة تحت الأرض، بعد أن احترقت ورشة أجهزة طرد مركزي فوق الأرض في عمل تخريبي فيما يبدو.

وذكر تقرير سري للوكالة التابعة للأمم المتحدة حصلت عليه رويترز، الأربعاء، أن إيران قامت بتركيب وتوصيل سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2إم لكنها لم تغذ السلسلة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الأولية لأجهزة الطرد المركزي.

وأوضح التقرير أن “تفسيرات إيران بشأن الموقع غير المصرح به ليست مقنعة”.

هذا وتواصل طهران مراكمة اليورونيوم المخصب عقب الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي الموقع في 2015 في فيينا.

وكشفت الوكالة في التقرير نفسه أن مخزون طهران من اليورانيوم بات يتجاوز بـ12 مرة الحد المسموح به.