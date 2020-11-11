احدث الأخبار

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الدنماركي
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدنماركي
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل و نائبه يعزيان مدير شرطة منطقة حائل في وفاة والدته رحمها الله
منطقة حائل
 أمير منطقة جازان يكرم الفائزين والفائزات بجائزة جازان للتفوق والإبداع..
منطقة جازان
 التحالف: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة
أبرز المواد
 وكالة الطاقة الذرية: إيران تركب أجهزة طرد متطورة تحت الأرض
أبرز المواد
 أمانة عسير تتعاون مع “كرامة” في أعمال الدفن والعناية بالمقابر
منطقة عسير
 بيان توضيحي لحادثة إطلاق نار على طبيب بالجوف
منطقة الجوف
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 22,8 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض
منطقة الرياض
 الأمير مشعل بن ماجد يزور المصابين في حادثة الاعتداء بجدة ويطمئن عليهما
محليات
 الكويت: رصد زلزال بقوة 4.6 جنوب غرب البلاد
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تستنكر حادثة الاعتداء الفاشل والجبان في جدة
أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الدنماركي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الدنماركي

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدنماركي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدنماركي

أبرز المواد
أمير منطقة حائل و نائبه يعزيان مدير شرطة منطقة حائل في وفاة والدته رحمها الله

أمير منطقة حائل و نائبه يعزيان مدير شرطة منطقة حائل في وفاة والدته رحمها الله

منطقة حائل
أمير منطقة جازان يكرم الفائزين والفائزات بجائزة جازان للتفوق والإبداع..

أمير منطقة جازان يكرم الفائزين والفائزات بجائزة جازان للتفوق والإبداع..

منطقة جازان

أمير منطقة جازان يكرم الفائزين والفائزات بجائزة جازان للتفوق والإبداع..

أمير منطقة جازان يكرم الفائزين والفائزات بجائزة جازان للتفوق والإبداع..
http://almnatiq.net/?p=920862
المناطق - فضه عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع مساء اليوم ، حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الرابعة عشرة، وذلك بفندق راديسون بلو في مدينة جيزان.
وتضمن حفل التكريم كلمة لأمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أكد فيها حرص سمو أمير المنطقة رئيس مجلس أمناء الجائزة ، على تطوير وتوسيع مجالات وفروع الجائزة التي بلغ عدد الفائزين بهذا العام ، ٢٦ فائزًا وفائزة من داخل الوطن وخارجه.
وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة جازان الفائزين والفائزات بالجائزة في عامها الحالي.
حضر الحفل ضيف الجائزة معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وامين أمانة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وعدد من المسؤولين.
 

روابط ذات صلة

سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أمير منطقة جازان يستقبل مدير معهد الإدارة العامة

أمير منطقة جازان يستقبل مدير معهد الإدارة العامة
نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الشيخ “معافا”..

نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الشيخ “معافا”..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*