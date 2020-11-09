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أمير منطقة حائل و نائبه يعزيان مدير شرطة منطقة حائل في وفاة والدته رحمها الله

أمير منطقة حائل و نائبه يعزيان مدير شرطة منطقة حائل في وفاة والدته رحمها الله

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أمير منطقة حائل و نائبه يعزيان مدير شرطة منطقة حائل في وفاة والدته رحمها الله

أمير منطقة حائل و نائبه يعزيان مدير شرطة منطقة حائل في وفاة والدته رحمها الله
http://almnatiq.net/?p=920870

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, عزاءهما ومواساتهما لمدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي في وفاة والدته – رحمها الله -, سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته, وأن يسكنها فسيح جناته, وأن يلهمه وجميع الأسرة الصبر والسلوان.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي لسموهما اليوم, بابن الفقيدة اللواء الدكتور كتاب العتيبي.
من جانبه أعرب اللواء الدكتور العتيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهما في هذا المصاب, سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموهما الأجر والثواب.

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