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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك مملكة البحرين

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الدنماركي

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدنماركي

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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك مملكة البحرين

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك مملكة البحرين
http://almnatiq.net/?p=920885
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن العزاء والمواساة لجلالته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
فيما عبر جلالة ملك مملكة البحرين عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد ـ رحمه الله ـ.

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