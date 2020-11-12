الحكومة اليمنية تجدد حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض وتثمن جهود المملكة لإنجاحه

المناطق - الرياض

جددت الحكومة اليمنية حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه رغم الظروف الاستثنائية والمعقدة.

وثمن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، دعم المملكة العربية السعودية ومساندتهم لبلاده في مختلف المراحل والظروف, مجدداً في السياق الثقة الكاملة بدور المملكة في المضي قدما لإنجاح هذا الاتفاق، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، في بيان أمام مجلس الأمن، على توحيد الجهود في المشروع الوطني وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وتجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية، والعمل تحت مظلة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتوفير الخدمات والعيش الكريم للشعب اليمني والتخفيف من معاناته.