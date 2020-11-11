احدث الأخبار

إمارة القصيم : البدء بإزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة
منطقة القصيم
 غريفيث يؤكد عدم تلقي موافقة حوثية بشأن «صافر»
أبرز المواد
 نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور جامعة تبوك
منطقة تبوك
 «واتساب» تضيف خدمة التسوق لتطبيقها الجديد
أبرز المواد
 واشنطن تهدد الصين بعقوبات جديدة بسبب ممارساتها بهونغ كونغ
أبرز المواد
 مبعوث أميركا إلى إيران: سياستنا تجاه طهران لن تتغير
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يطلع على القوافل الطبية المتنقلة بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المملكة
أبرز المواد
 وصول آلاف اللاجئين إلى السودان جراء الاشتباكات المسلحة في إقليم تيغراي الإثيوبي
منوعات
 أعضاء مجلس الشورى وعضواته: الخطاب الملكي اشتمل على مسارات واضحة تجاه السياسة الداخلية والخارجية للمملكة
أبرز المواد
 رئيس أركان الجيش العراقي: مركز “اعتدال” هو الضمانة للتعايش السلمي بين الديانات والقوميات
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الإرهابية باتجاه المملكة
أبرز المواد
إمارة القصيم : البدء بإزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة

إمارة القصيم : البدء بإزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة

منطقة القصيم
غريفيث يؤكد عدم تلقي موافقة حوثية بشأن «صافر»

غريفيث يؤكد عدم تلقي موافقة حوثية بشأن «صافر»

أبرز المواد
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور جامعة تبوك

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور جامعة تبوك

منطقة تبوك
«واتساب» تضيف خدمة التسوق لتطبيقها الجديد

«واتساب» تضيف خدمة التسوق لتطبيقها الجديد

أبرز المواد

إمارة القصيم : البدء بإزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة

إمارة القصيم : البدء بإزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة
http://almnatiq.net/?p=920950
المناطق - بريدة

تتابع إمارة منطقة القصيم ممثلة بوكالة الامارة للشؤون الامنية بمشاركة أمانة منطقة القصيم وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجهات المعنية ، تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص بعض الأراضي والأملاك التي لا يمتلك أصحابها صكوك شرعية تثبت ملكيتها كما هو منصوص عليه في الأمر السامي الكريم رقم 19609 وتاريخ 28 /8/ 1399هـ ، والقاضي بضرورة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي البيضاء الحكومية سواء زراعية أو سكنية.

 وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين أن اللجنة المختصة قد شرعت بتنفيذ الإزالة في مدينة بريدة وعدد من المحافظات والمراكز بالمنطقة بعد التحقق من عدم وجود مايثبت تملك اصحابها لها.

هذا ونؤكد على أن سمو أمير المنطقة – حفظه الله – قد وجه بعدم إزالة أي أملاك إلا بعد التحقق من عدم ثبوت ملكيتها، هذا والله ولي التوفيق.

روابط ذات صلة

محافظ البكيرية يطلع على أعمال جمعية رؤية النسائية والتقرير السنوي

محافظ البكيرية يطلع على أعمال جمعية رؤية النسائية والتقرير السنوي
جامعة القصيم تُقيم محاضرة “عن بعد” للتعريف بمفهوم الملكية الفكرية وتطبيقاتها

جامعة القصيم تُقيم محاضرة “عن بعد” للتعريف بمفهوم الملكية الفكرية وتطبيقاتها
“المسؤولية الاجتماعية” تجمع تعليم القصيم بالموارد البشرية

“المسؤولية الاجتماعية” تجمع تعليم القصيم بالموارد البشرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*