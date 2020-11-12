احدث الأخبار

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطا لانتهاء جائحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 تغييرات بالبنتاغون.. أتنسحب أميركا من أفغانستان قريبا؟
أبرز المواد
 إمارة القصيم : البدء بإزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة
منطقة القصيم
 غريفيث يؤكد عدم تلقي موافقة حوثية بشأن «صافر»
أبرز المواد
 نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور جامعة تبوك
منطقة تبوك
 «واتساب» تضيف خدمة التسوق لتطبيقها الجديد
أبرز المواد
 واشنطن تهدد الصين بعقوبات جديدة بسبب ممارساتها بهونغ كونغ
أبرز المواد
 مبعوث أميركا إلى إيران: سياستنا تجاه طهران لن تتغير
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يطلع على القوافل الطبية المتنقلة بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المملكة
أبرز المواد
 وصول آلاف اللاجئين إلى السودان جراء الاشتباكات المسلحة في إقليم تيغراي الإثيوبي
منوعات
 أعضاء مجلس الشورى وعضواته: الخطاب الملكي اشتمل على مسارات واضحة تجاه السياسة الداخلية والخارجية للمملكة
أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية تحدد شرطا لانتهاء جائحة فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطا لانتهاء جائحة فيروس كورونا

أبرز المواد
تغييرات بالبنتاغون.. أتنسحب أميركا من أفغانستان قريبا؟

تغييرات بالبنتاغون.. أتنسحب أميركا من أفغانستان قريبا؟

أبرز المواد
إمارة القصيم : البدء بإزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة

إمارة القصيم : البدء بإزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة

منطقة القصيم
غريفيث يؤكد عدم تلقي موافقة حوثية بشأن «صافر»

غريفيث يؤكد عدم تلقي موافقة حوثية بشأن «صافر»

أبرز المواد

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطا لانتهاء جائحة فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطا لانتهاء جائحة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=920959
المناطق - وكالات

أعلنت كبيرة  العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن وباء “كوفيد – 19” قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس.

وشددت سواميناثان على ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبي كافة معايير منظمة الصحة العالمية  الضرورية في  مثل هذه المجالات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في العالم. وتجاوز عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع 3.6 مليون حالة،

ورُصد أن هذا الرقم الاسبوعي هو الأعلى منذ بداية الوباء، كما تم تسجيل أكبر نسبة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة الأوروبية.

وفي شأن ذي صلة، أعلن ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز غاماليا الروسي المتخصص في الأوبئة، موعد بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا.

وفقا لتوقعاته، سيبدأ التطعيم الشامل أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2020. مؤكدا عدم وجود آثار جانبية خطيرة عن التطعيم بهذا اللقاح، ويقصد لقاح “سبوتنيك V”، الأول من نوعه المسجل على مستوى العالم.

روابط ذات صلة

تغييرات بالبنتاغون.. أتنسحب أميركا من أفغانستان قريبا؟

تغييرات بالبنتاغون.. أتنسحب أميركا من أفغانستان قريبا؟
غريفيث يؤكد عدم تلقي موافقة حوثية بشأن «صافر»

غريفيث يؤكد عدم تلقي موافقة حوثية بشأن «صافر»
«واتساب» تضيف خدمة التسوق لتطبيقها الجديد

«واتساب» تضيف خدمة التسوق لتطبيقها الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*