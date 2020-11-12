احدث الأخبار

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد (720) ألف طن شعير
أبرز المواد
 واشنطن: إيران تمول العنف في المنطقة وعليها دفع الثمن
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تحدد شرطا لانتهاء جائحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 تغييرات بالبنتاغون.. أتنسحب أميركا من أفغانستان قريبا؟
أبرز المواد
 إمارة القصيم : البدء بإزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة
منطقة القصيم
 غريفيث يؤكد عدم تلقي موافقة حوثية بشأن «صافر»
أبرز المواد
 نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور جامعة تبوك
منطقة تبوك
 «واتساب» تضيف خدمة التسوق لتطبيقها الجديد
أبرز المواد
 واشنطن تهدد الصين بعقوبات جديدة بسبب ممارساتها بهونغ كونغ
أبرز المواد
 مبعوث أميركا إلى إيران: سياستنا تجاه طهران لن تتغير
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يطلع على القوافل الطبية المتنقلة بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المملكة
أبرز المواد
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد (720) ألف طن شعير

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد (720) ألف طن شعير

أبرز المواد
واشنطن: إيران تمول العنف في المنطقة وعليها دفع الثمن

واشنطن: إيران تمول العنف في المنطقة وعليها دفع الثمن

أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية تحدد شرطا لانتهاء جائحة فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطا لانتهاء جائحة فيروس كورونا

أبرز المواد
تغييرات بالبنتاغون.. أتنسحب أميركا من أفغانستان قريبا؟

تغييرات بالبنتاغون.. أتنسحب أميركا من أفغانستان قريبا؟

أبرز المواد

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد (720) ألف طن شعير

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد (720) ألف طن شعير
http://almnatiq.net/?p=920966
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن طرحها المناقصة السابعة هذا العام (2020م) لاستيراد كمية (720) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يناير – فبراير 2021م).
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (12) باخرة، بواقع (8) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (480) ألف طن، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (240) ألف طن.
وأشار معاليه إلى أن هذه المناقصة تأتي امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، تمهيداً لتمكين القطاع الخاص من القيام بمهمة استيراد الشعير، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، وتوجه الدولة -حفظها الله- نحو زيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030م.
وبيّن الفارس أن المؤسسة تعاقدت على توريد (5) ملايين طن منذ بداية العام الجاري.

روابط ذات صلة

واشنطن: إيران تمول العنف في المنطقة وعليها دفع الثمن

واشنطن: إيران تمول العنف في المنطقة وعليها دفع الثمن
منظمة الصحة العالمية تحدد شرطا لانتهاء جائحة فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطا لانتهاء جائحة فيروس كورونا
تغييرات بالبنتاغون.. أتنسحب أميركا من أفغانستان قريبا؟

تغييرات بالبنتاغون.. أتنسحب أميركا من أفغانستان قريبا؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*