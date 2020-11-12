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“التعاون الإسلامي” تندد باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة مفخخة باتجاه المملكة

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“التعاون الإسلامي” تندد باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة مفخخة باتجاه المملكة

“التعاون الإسلامي” تندد باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة مفخخة باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=920972
المناطق - واس

ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة بدون طيار “مفخخة ” باتجاه المدنيين في المملكة .
وأشاد معاليه بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.

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