مستشفى حوطة سدير يقدم خدماته لنحو 289415 مستفيدا خلال 9 أشهر من 2020

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كشفت “صحة الرياض” أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بحوطة سدير خلال 9 أشهر من العام الحالي 2020م بلغ 287064 مستفيد، حيث أستفاد مايقارب من 16451 مريض من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 11450 مراجع .وأضافت أن المستشفى أجرى ( 228982 ) فحص مخبري، و( 7614 ) فحص شعاعي.وأشارت إلى أن مستشفى حوطة سدير العام أجرى ( 58) عملية جراحية كبرى وصغرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد ( 30 ) عملية جراحية ليصل الاجمالي للعمليات الجراحية ( 88 ) عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة ، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد 2351 مستفيد ، فيما بلغ اجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 11 مركز صحي ( 33670 ) مستفيد .