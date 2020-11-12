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“ترامب الغاضب”.. مخاوف مما قد يفعله خلال آخر 70 يوما

“ترامب الغاضب”.. مخاوف مما قد يفعله خلال آخر 70 يوما
http://almnatiq.net/?p=920987
المناطق_الرياض

أعرب جون برينان، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية “CIA”، عن قلقه مما قد يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الـ70 المتبقة من ولايته.

وقال برينان في مقابلة مع CNN : “لا اعتقد أن بإمكانه (ترامب) التمسك بقوته لأن سلطاته ستنتهي في ظهر يوم التنصيب في 20 يناير، لكنني قلق للغاية من ما يمكن أن يفعله بين اليوم الراهن وذلك التاريخ، وعلي أن أقول.. أنا قلق الآن مما يمكن أن يفعله هذا الرئيس الغاضب وإمكانية تهوره”.

وتابع قائلا: “ما يمكن أن يفعله في الأيام الـ70 المقبلة يثير قلقي الآن أكثر من فترة رئاسته، لأنه يقوم بأعمال، مثل وضع أشخاص في مراتب عالية بوزارة الدفاع، وهم أشخاص غير مؤهلين وبدون خبرة، ما يبعث بإشارة مقلقة حقا إلى قواتنا والجيش، بالإضافة إلى الأمم حول العالم”.

ويذكر أن ترامب قد أعلن الاثنين الماضي، أنه أقال وزير الدفاع مارك إسبر، وأن كريستوفر ميللر، الذي يشغل منصب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، سيصبح القائم بأعمال وزير الدفاع.

وكشفت عدة مصادر رفيعة المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية، أن علاقة إسبر المتوترة على نحو متزايد مع ترامب دفعته إلى إعداد خطاب استقالة قبل أسابيع، في محاولة لإيجاد مخرج جيد له، لكنه كان مدركا أن الرئيس يمكن أن يطرده من خلال تغريدة في أي وقت.

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