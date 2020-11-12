النصر يغري “بديل فيتوريا” براتب خرافي خوفا من العرض الإنجليزي

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http://almnatiq.net/?p=920997
المناطق_ الرياض

بات الروماني دان بيتريسكو المدير الفني لنادي إف سي كلوج، حديث الصباح والمساء في وسائل الإعلام الأجنبية في ظل تهافت عدد من الأندية للتعاقد معه بعد قرار رحيله المفاجئ عن القيادة الفنية لفريقه الحالي

وكان بيتريسكو قد خرج في مؤتمر صحفي قبل مواجهة روما الإيطالي بالدوري الأوروبي، معلنا أنها ستكون الأخيرة له مع كلوج الروماني، نظرا لرغبته في الانتقال لفريق يبحث عن الانتصارات وخوض تحدي جديد في الفترة المقبلة

وبدأ النصر وضع المدرب الروماني على رأس القائمة التي وضعها لخلافة البرتغالي روي فيتوريا، حال رحيله عن صفوف العالمي في الفترة المقبلة

وتسيطر حالة من الغموض بشأن فيتوريا مع النصر بسبب النتائج السلبية التي يحققها الفريق تحت قيادته في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتلقي ثلاث خسائر وفوز وحيد خلال الجولات الأربع السابقة

وفجرت تقارير رومانية، مفاجأة بالكشف عن العرض المالي الذي قدمه النصر من أجل إقناع بيتريسكو بالموافقة على تولي المسئولية الفنية للعالمي خلال الفترة المقبلة

وتابعت، أن النصر قدم 10 أضعاف راتب بيتريسكو الحالي مع كلوج، للحصول على موافقته وإقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين

وزادت، أن بيتريسكو يتقاضى راتب سنوي يصل إلى 500 ألف يورو، ويصل بالمكافآت والحوافز التي يحصل عليها إلى مليون يورو

وعرض النصر راتب سنوي مبدئي على بيتريسكو قدره 2.5 مليون يورو في الموسم الأول، ثم 3 ملايين في العام التالي، ويصل بالمكافآت والمتغيرات إلى 5 ملايين يورو

وتلقى بيتريسكو عرضا من نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي، أحد فرق الشامبيونشيب، والذي يعيش فترات صعبة، ويقاتل للعودة إلى الطريق الصحيح للتأهل إلى البريميرلييج.

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