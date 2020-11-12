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علاوة على كونه وكر لغسل عقول الشباب ونشر الأفكار المتطرفة تدريس اللغة الفارسية في جامعة صنعاء تحت اسم الهالك سليماني احتلال صريح لليمن

علاوة على كونه وكر لغسل عقول الشباب ونشر الأفكار المتطرفة تدريس اللغة الفارسية في جامعة صنعاء تحت اسم الهالك سليماني احتلال صريح لليمن

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علاوة على كونه وكر لغسل عقول الشباب ونشر الأفكار المتطرفة تدريس اللغة الفارسية في جامعة صنعاء تحت اسم الهالك سليماني احتلال صريح لليمن

علاوة على كونه وكر لغسل عقول الشباب ونشر الأفكار المتطرفة تدريس اللغة الفارسية في جامعة صنعاء تحت اسم الهالك سليماني احتلال صريح لليمن
http://almnatiq.net/?p=920998
المناطق-يوسف المطيري

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيا الحوثي بتحويل جامعة صنعاء من صرح أكاديمي، إلى وكر لغسل عقول الشباب اليمني ونشر الأفكار المتطرفة وتدريس اللغة الفارسية وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني.
ومما يؤكد خطورة هذا المشروع أن غالبية الطلاب الخريجين من قسم اللغة الفارسية هم من العناصر العقائدية لميليشيا الحوثي، وجرى اختيارهم لهذا التخصص بهدف تعزيز نشر المشروع الخميني في اليمن وفقاً لوسائل إعلام محلية.
كما يبين تخرج دفعة الهالك “قاسم سليماني” في صنعاء، وباللغة الإيرانية “الفارسية” حجم التوسع الإيراني وسيطرته على اليمن، وخطورة الخطوة الحوثية لتدمير العملية التعليمية وتجهيل اليمنيين ليسهل لها اقتيادهم ضمن المشروع الإيراني العنصري العابر للحدود
وتزامن احتفال المليشيات الحوثية، بتخرج دفعتها الأولى من قسم اللغة الفارسية في صنعاء، مع قيامها بإغلاق عدد من الأقسام الدراسية في جامعة صنعاء بينها قسم اللغة العربية، في إشارة صريحة إلى احتلال النظام الإيراني الصريح لليمن ومحاولة تفريسه.
من جهة أخرى اعتبر رجل الدين الشيعي اللبناني المعارض لحزب الله “محمد علي الحسيني”، تخريج أول دفعة من تخصص اللغة الفارسية في جامعة صنعاء (المحتلة) بعنوان دفعة قاسم سليماني يأتي ضمن مسلسل تفريس اليمن بعد العراق.
وكانت كلية اللغات في جامعة صنعاء، قد احتفت الأحد، بتخرج الدفعة الأولى من طلاب قسم اللغة الفارسية، والتي حملت اسم “دفعة قاسم سليماني”، وهو ما عُد دليلاً إضافياً على حجم التبعية الحوثية لإيران.

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