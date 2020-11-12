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«حكمت المحكمة».. رد دعوى أب طالَب بعدم النفقة على ابنته لبلوغها 18 عامًا

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«حكمت المحكمة».. رد دعوى أب طالَب بعدم النفقة على ابنته لبلوغها 18 عامًا

«حكمت المحكمة».. رد دعوى أب طالَب بعدم النفقة على ابنته لبلوغها 18 عامًا
http://almnatiq.net/?p=921000
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة العدل، عن صدور حكم برد دعوى أب طالب بعدم النفقة على ابنته لبلوغها 18 عامًا.

وبحسب ما نشرته وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، فإن الأب كان قد تقدم بدعوى على ابنته يطالب بالحكم له بعدم النفقة عليها لبلوغها سن الـ18 عاما، وأنها تستطيع العمل، وذلك بعد صدور حكم سابق عليه يقضي بإلزامه بالنفقة.

وذكرت الفتاة أنها لم تبلغ سن الـ18 حتى الآن، وليست مستعدة للعمل ولا مانع لديها من العيش مع والدها؛ لكونها تعيش مع والدتها المطلقة.

وذكر الأب أن دعواه إسقاط النفقة وليست حضانة. ولا تستطيع الفتاة العيش معه لأنه متزوج. إلا إذا تنازلت والدتها عن حضانة جميع أولاده، مع إسقاط حكم النفقة السابق.

وأشارت حيثيات الحكم، فإنه على المرء نفقة أولاده الذين لا مال لهم. ولا يستطيعون العمل، ونفقة البنت واجبة على والدها حتى تتزوج ولا يلزمها العمل للنفقة على الحكم، ولهذه الأسباب فقد ردت المحكمة دعوى الأب المدعي في طلبه إسقاط نفقة ابنته.

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