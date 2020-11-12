«نيوم»: إطلاق النسخة الثانية من برنامج تطوير مهارات المجتمع المحلي

المناطق_فايز السميري

تطلق شركة “نيوم” الأحد القادم بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان النسخة الثانية من برنامج تطوير مهارات المجتمع المحلي والذي يستهدف نحو 150 متدرباً ومتدربة من أبناء المجتمع المحلي والذي سيقام في محافظة ضباء في منطقة تبوك.وستكون مدة البرنامج 8 أسابيع على مدى خمسة أيام أسبوعياً من الأحد إلى الخميس من الساعة الثالثة مساءً إلى السابعة مساءً، وللتسجيل بالبرنامج يرجى زيارة الرابط التالي: https://csr.neom.com/dashboard/tracks/61وتعتبر هذه المبادرة جزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم وتهدف إلى دعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي بهدف تطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم اللغوية للحصول على فرص عمل في مشروع «نيوم» والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.