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صحة حفر الباطن تنفذ غداً حملة للتبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة في منتزه النزهة

صحة حفر الباطن تنفذ غداً حملة للتبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة في منتزه النزهة

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وكيل إمارة جازان يعقد اجتماعاً عبر -الاتصال المرئي- مع وكيل وزارة الموارد البشرية لفروع المناطق

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صحة حفر الباطن تنفذ غداً حملة للتبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة في منتزه النزهة

صحة حفر الباطن تنفذ غداً حملة للتبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة في منتزه النزهة
http://almnatiq.net/?p=921002
المناطق_حفر الباطن

تنفذ صحة حفر الباطن يومي الجمعة والسبت حملة التبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة ، وذلك في منتزه النزهة من الساعة الرابعة مساءًا وحتى التاسعة مساءًا ولمدة يومان وفق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير الوقائية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للمشاركة في التبرع بالدم وتأتي هذه الحملة تعزيزاً للجانب الإنساني وتأمين احتياجات بنوك الدم في المستشفيات من الدم لعلاج المرضى. وتحرص صحة حفر الباطن على تنظيم حملات التبرع بالدم لنشر ثقافة التبرع والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدم في بنوك الدم بمستشفيات المحافظة.

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