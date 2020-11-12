صحة حفر الباطن تنفذ غداً حملة للتبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة في منتزه النزهة

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تنفذ صحة حفر الباطن يومي الجمعة والسبت حملة التبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة ، وذلك في منتزه النزهة من الساعة الرابعة مساءًا وحتى التاسعة مساءًا ولمدة يومان وفق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير الوقائية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للمشاركة في التبرع بالدم وتأتي هذه الحملة تعزيزاً للجانب الإنساني وتأمين احتياجات بنوك الدم في المستشفيات من الدم لعلاج المرضى. وتحرص صحة حفر الباطن على تنظيم حملات التبرع بالدم لنشر ثقافة التبرع والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدم في بنوك الدم بمستشفيات المحافظة.