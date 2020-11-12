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بقيمة 3.8 مليار دولار.. طيران الإمارات تسجل خسائر في النصف الأول من 2020

بقيمة 3.8 مليار دولار.. طيران الإمارات تسجل خسائر في النصف الأول من 2020

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بقيمة 3.8 مليار دولار.. طيران الإمارات تسجل خسائر في النصف الأول من 2020

بقيمة 3.8 مليار دولار.. طيران الإمارات تسجل خسائر في النصف الأول من 2020
http://almnatiq.net/?p=921013
المناطق_وكالات

كشفت مجموعة طيران الإمارات، اليوم الخميس، عن تسجيلها خسائر بلغت 8ر3 مليار دولار أمريكي، وذلك في النصف الأول من السنة المالية الحالية (2020 – 2021) مقارنة بأرباح بلغت 320 مليون دولار عن نفس الفترة للسنة الماضية

وذكرت المجموعة في بيان أن إجمالي الإيرادات هوى بنسبة 74 في المائة ليسجل 7ر3 مليار دولار أمريكي، موضحة أن النتائج تأثرت بشكل مباشر بالقيود غير المسبوقة على الرحلات الجوية والسفر في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

وأفاد البيان نقلا عن رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قوله إن السنة المالية الحالية بدأت وسط إغلاق عالمي بسبب الجائحة، حيث كانت حركة الركاب الجوية متوقفة بشكل غير مسبوق في قطاع الطيران والسفر، مما أسفر عن تسجيل أول خسارة للمجموعة منذ 30 عاما

وذكر أنه مع اختفاء حركة المسافرين، تمكنت المجموعة من التحول بسرعة لخدمة الطلب على البضائع وغيرها من الفرص “وقد ساعدنا ذلك على استعادة إيراداتنا من صفر إلى 26 في المائة مقارنة بوضعنا في نفس الوقت من العام الماضي”، مما ساهم في تقليص بعض الخسائر

وأكد الشيخ أحمد بن سعيد أن طيران الإمارات تواجه “رياح شديدة معاكسة” ولكنها بفضل مرونة إدارتها وخبراتها المتراكمة تستطيع أن تعبر هذا التحدي وتتطلع إلى المستقبل “ونتوقع انتعاشا حادا في الطلب على السفر بمجرد توفر لقاح لفيروس كورونا، ونحن نعد أنفسنا لخدمة هذا الانتعاش”

وأوضح أن المجموعة تمكنت من الاستفادة من احتياطاتها النقدية الخاصة، مبينا أنه “من خلال مساهمينا والمجتمع المالي نواصل ضمان حصولنا على التمويل الكافي للحفاظ على الأعمال خلال هذه الفترة الصعبة”

وأشار الشيخ أحمد بن سعيد إلى أن المساهمين في المجموعة تمكنوا مؤخرا من ضخ أموال بقيمة 2 مليار دولار أمريكي عن طريق الاستثمار في رأس المال “وسوف يدعموننا في مسار التعافي”

وانكمشت قاعدة موظفي مجموعة طيران الإمارات بشكل كبير حتى نهاية 30 سبتمبر الماضي وبنسبة تصل إلى 24 في المائة ليصل الإجمالي إلى 81 ألف موظف تقريبا، فيما أكدت الشركة في بيانها أنها “تواصل النظر في كل وسيلة لحماية القوى العاملة الماهرة بما في ذلك المشاركة في برامج توفير الوظائف حيثما وجدت”

يذكر أن مجموعة طيران الإمارات تأسست عام 1985 وهي مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعتبر من أكبر شركات الطيران في العالم بامتلاكها أكثر من 260 طائرة من مختلف الطرازات وتغطي أكثر من 120 وجهة حول العالم

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